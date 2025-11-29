Visite guidée du prieuré de Rauzet Prieuré de Rauzet Combiers

Visite guidée du prieuré de Rauzet

Prieuré de Rauzet 6 route de Rozet Combiers Charente

Début : 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-11-29 16:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Ancien monastère de l’ordre de Grandmont situé en Charente, à la frontière avec la Dordogne dans un magnifique cadre naturel et verdoyant. Le site est ouvert aux visiteurs en accès libre, des visites guidées sont disponibles sur réservation.

Prieuré de Rauzet 6 route de Rozet Combiers 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 23 06 91 kdrauzet@orange.fr

English : Guided tour of Rauzet Priory

A former monastery of the Order of Grandmont. The foundations of the monastic buildings have been excavated and the 12th century church restored.

German : Visite guidée du prieuré de Rauzet

Das ehemalige Kloster des Grandmont-Ordens liegt in der Charente, an der Grenze zur Dordogne in einer wunderschönen natürlichen und grünen Umgebung. Die Anlage ist für Besucher frei zugänglich, Führungen sind nach vorheriger Anmeldung möglich.

Italiano : Visite guidée du prieuré de Rauzet

Ex monastero dell’Ordine di Grandmont situato nella Charente, al confine con la Dordogna, in un magnifico contesto naturale e verde. Il sito è visitabile gratuitamente, con visite guidate su prenotazione.

Espanol : Visite guidée du prieuré de Rauzet

Antiguo monasterio de la Orden de Grandmont situado en Charente, en la frontera con Dordoña, en un magnífico entorno natural y verde. Se puede visitar gratuitamente, con visitas guiadas concertadas.

