Visite guidée du Prieuré de Saint-Pierre-en-Chastres Prieuré de Saint-Pierre-en-Chastres Vieux-Moulin dimanche 21 septembre 2025.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00
de 14h à 17h : Visite libre du site
à 14h et à 16h : Visite historique guidée
avec Cécile Gambier, historienne.
Durée 1h.
Prieuré de Saint-Pierre-en-Chastres 60350 Vieux-Moulin Vieux-Moulin 60350 Oise Hauts-de-France 03 44 40 28 99 http://www.festivaldesforets.fr https://www.threads.com/@festivaldesforets?xmt=AQF0FAhFBntA62qKnhJ5e52TFXWke_kYe0kZ1wzHcsvo7jw;https://www.instagram.com/festivaldesforets Parking disponible sur place
@Ludovic Leleu