Visite guidée du Prieuré de Saint-Pierre-en-Chastres Prieuré de Saint-Pierre-en-Chastres Vieux-Moulin dimanche 21 septembre 2025.

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

de 14h à 17h : Visite libre du site

à 14h et à 16h : Visite historique guidée

avec Cécile Gambier, historienne.

Durée 1h.

Prieuré de Saint-Pierre-en-Chastres 60350 Vieux-Moulin

@Ludovic Leleu