Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-07-05 16:00:00

fin : 2025-08-17 17:00:00

2025-07-05

2025-07-06

2025-07-12

2025-07-13

2025-08-16

2025-08-17

2025-08-23

2025-08-24

Profitez d’une visite guidée du Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne dans le cadre des Rendez-vous de l’été du Patrimoine organisés par l’Office de Tourisme Anjou Vignoble et Villages.

Découvrez un patrimoine riche et étonnant avec plus de mille ans d’histoire ! Avec sa cheminée polychrome du XVIème siècle en parfait état de conservation et sa grande fresque murale médiévale, le monument a conservé ses plus grands trésors pour vous émerveiller ! .

Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne Place Edouard Meslier

Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 32 32 contact@prieure-saint-remy.fr

English :

Enjoy a guided tour of the Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne as part of the Summer Heritage Rendezvous organized by the Anjou Vignoble et Villages Tourist Office.

German :

Genießen Sie eine Führung durch das Priorat von Saint-Rémy-la-Varenne im Rahmen der sommerlichen Kulturerbe-Termine, die vom Fremdenverkehrsamt Anjou Vignoble et Villages organisiert werden.

Italiano :

Godetevi una visita guidata al Priorato di Saint-Rémy-la-Varenne nell’ambito dell’Appuntamento estivo del Patrimonio organizzato dall’Ufficio del Turismo dell’Anjou Vignoble et Villages.

Espanol :

Disfrute de una visita guiada al Priorato de Saint-Rémy-la-Varenne en el marco de la Cita del Patrimonio de Verano organizada por la Oficina de Turismo de Anjou Vignoble et Villages.

