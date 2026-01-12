Visite guidée du Prieuré de Sainte Gauburge Prieuré de Sainte Gauburge Saint-Cyr-la-Rosière

Visite guidée du Prieuré de Sainte Gauburge

Prieuré de Sainte Gauburge Ecomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière Orne

Début : 2026-02-26 15:00:00

fin : 2026-02-26 16:00:00

2026-02-26

La première date mentionnant l’installation du prieuré est celle de l’an 1006.

Au début du 12e siècle, le prieuré est confié à l’abbaye royale de Saint-Denis en France. Cette abbaye dépendant du pouvoir royal, ses biens tombent sous cette juridiction.

Au XVe siècle, le système de la commende est installé. Les familles Croquet et Abot ont conservé le prieuré de 1476 à 1749.

Les biens du prieuré furent vendus comme biens nationaux en juin 1791.

L’église fut classée en 1903, les bâtiments conventuels en 1980.

Visite sur réservation .

Prieuré de Sainte Gauburge Ecomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie +33 2 33 73 48 06 accueil@ecomuseeduperche.fr

