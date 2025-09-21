Visite guidée du prieuré de Varen Église Saint-Pierre de Varen Varen

Visite guidée du prieuré de Varen Dimanche 21 septembre, 10h00 Église Saint-Pierre de Varen Tarn-et-Garonne

Gratuit. Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme Causses et Gorges de l’Aveyron.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Découvrez le prieuré médiéval de Varen

Ouverture exceptionnelle à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine !

Partez à la découverte de ce prieuré médiéval, habituellement fermé au public, et laissez-vous guider à travers son histoire et son architecture remarquables.

️ Visite commentée par Julie Goudenège, guide-conférencière de Histoires Gigognes.

Durée : 1h30

Le prieuré de Varen est un exceptionnel ensemble monastique, témoin privilégié tant de l'art roman que de l'architecture défensive de la fin du Moyen Âge.

