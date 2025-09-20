Visite guidée du prieuré de Villesalem Prieuré de Villesalem Journet

Gratuit. Sans réservation. Départ des visites toutes les heures.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le prieuré de Villesalem est un joyau du Poitou roman. L’église, édifiée au XIIe siècle, présente un très bel ensemble sculpté où végétaux et figures animales s’entrecroisent. Venez y découvrir la légende du basilic, les lions et bien d’autres animaux extraordinaires qui s’y cachent !

Organisée par le Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe – patrimoine@ccvg86.fr – 05 49 91 07 53

Prieuré de Villesalem 5 rue de l'abbaye, 86290 Journet

