AGENDA · Manthes
Visite guidée du prieuré Manthes
samedi 19 septembre 2026 · Manthes
Informations pratiques
Manthes
Visite guidée du prieuré
Prieuré de Manthes Manthes Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite guidée de l’église de Manthes et de l’extérieur du Prieuré de Manthes.
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Prieuré de Manthes Manthes 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@prieure-manthes.fr
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English :
Guided tour of the church in Manthes and the exterior of the Priory of Manthes.
L’événement Visite guidée du prieuré Manthes a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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