Informations pratiques

Manthes

Visite guidée du prieuré

Prieuré de Manthes Manthes Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée de l’église de Manthes et de l’extérieur du Prieuré de Manthes.

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Prieuré de Manthes Manthes 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@prieure-manthes.fr

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English :

Guided tour of the church in Manthes and the exterior of the Priory of Manthes.

L’événement Visite guidée du prieuré Manthes a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche