Visite guidée du prieuré Sainte Agnès La Motte-de-Galaure Saint-Jean-de-Galaure

Visite guidée du prieuré Sainte Agnès La Motte-de-Galaure Saint-Jean-de-Galaure jeudi 30 octobre 2025.

Visite guidée du prieuré Sainte Agnès

La Motte-de-Galaure Eglise située à l’intersection de la montée de l’église et du chemin du prieuré. Saint-Jean-de-Galaure Drôme

Tarif : 3.3 – 3.3 – 3.3 EUR

+18ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30 15:00:00

fin : 2025-10-30 16:30:00

Date(s) :

2025-10-30

Visite guidée de l’église qui est inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques et du prieuré. Tous deux dépendaient de l’Abbaye de Tournus (Bourgogne) et remontent au 11ème siècle .

.

La Motte-de-Galaure Eglise située à l’intersection de la montée de l’église et du chemin du prieuré. Saint-Jean-de-Galaure 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 68 44 28 marieperrenot@orange.fr

English :

Classified historical heritage, the church and priory date back to 12th century.

German :

Die Kirche ist in das Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques aufgenommen worden. Die Kirche und das Priorat waren von der Abtei Tournus (Burgund) abhängig und gehen auf das 11. Jahrhundert zurück.

Italiano :

Visita guidata della chiesa, inserita nell’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, e del priorato. Entrambi appartenevano all’Abbazia di Tournus (Borgogna) e risalgono all’XI secolo.

Espanol :

Visita guiada de la iglesia, inscrita en el Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, y del priorato. Ambos pertenecieron a la abadía de Tournus (Borgoña) y datan del siglo XI.

L’événement Visite guidée du prieuré Sainte Agnès Saint-Jean-de-Galaure a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche