Visite guidée du Puley Ancienne gare Le Puley Le Puley

Visite guidée du Puley 20 et 21 septembre Ancienne gare Le Puley Saône-et-Loire

Participation libre.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée du charmant village du Puley, organisée par l’association pour la sauvegarde et la mise en valeur du prieuré du Puley. Lors de la visite de ce bourg niché au cœur du bocage, vous découvrirez le passé, l’histoire des habitants, de l’habitat rural d’antan. Anecdotes et surprises rythmeront cette balade au cœur du village.

Le départ de la visite est prévu à lʼancienne gare, devant la statue Descombin.

Ancienne gare Le Puley Route de Montchanin, 71460 Le Puley Le Puley 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

© Lucie Caillaud