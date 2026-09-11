Visite guidée du Puy à la Renaissance – découverte de la ville basse, Place du Martouret, Le Puy-en-Velay

Informations pratiques

Visite guidée du Puy à la Renaissance – découverte de la ville basse Dimanche 20 septembre, 10h30 Place du Martouret Haute-Loire

Gratuit, inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Découvrez la ville basse du Puy à l’époque Renaissance, en écho aux fêtes du Roi de l’oiseau.

Chaque année, en septembre, la ville du Puy-en-Velay revêt ses plus belles couleurs Renaissance pour vous faire revivre un 16e siècle grandeur nature. Pour les Journées européennes du patrimoine, venez découvrir la ville basse et son architecture typique de cette époque.

Situé au carrefour des voies de pèlerinage et de commerce, le Puy-en-Velay connaît une période de prospérité à la fin du Moyen Âge et à la Renaissance.

Les riches marchands font alors édifier des hôtels particuliers dont les façades, richement ornées, témoignent de leur réussite sociale.

Place du Martouret place du Martouret, 43000 Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr/ »}]

Découvrez la ville basse du Puy à l’époque Renaissance, en écho aux fêtes du Roi de l’oiseau.

© Service patrimoine – Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay