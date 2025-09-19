Visite guidée du quartier de l’Epeule Epicerie El’ Cagette Roubaix

Visite guidée du quartier de l'Epeule Epicerie El' Cagette Roubaix vendredi 19 septembre 2025.

Visite guidée du quartier de l’Épeule par l’association O la voix ! au départ de l’épicerie El’Cagette.

Epicerie El' Cagette 78 rue Descartes, Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France Située dans une ancienne école du XIXe siècle, l'épicerie El Cagette est aujourd'hui un tiers-lieu vivant dédié à la transition sociale et écologique. Ce bâtiment typique accueille désormais un magasin associatif, un atelier vélo et une cantine de quartier.

