Visite guidée du quartier de l’Isle et de la chapelle Sainte-Blanche Place Anatole Le Braz. Saint-Cast-le-Guildo

Visite guidée du quartier de l’Isle et de la chapelle Sainte-Blanche Samedi 20 septembre, 14h30 Place Anatole Le Braz. Côtes-d’Armor

Rendez-vous à côté de la maison des Artisans, place Anatole Le Braz.

Organisateur : Association patrimoine de Saint-Cast Le Guildo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

L’association patrimoine vous invite à participer à une promenade à la découverte du vieux quartier de l’Isle. Ses rues et ses ruelles, ses maisons et sa chapelle nous raconteront la vie de ses habitants du temps jadis, du haut moyen âge au siècle dernier.

La promenade se fera sous la conduite de François Hamon.

Place Anatole Le Braz. Place Anatole le Braz, 22380, Saint-Cast-le-Guildo Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne https://villedesaintcastleguildo.fr/

@ Edition Passemard Dinan