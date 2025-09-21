Visite guidée du quartier du Bel-Air Quartier Bel-Air Saint-Germain-en-Laye

À partir de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Partez pour une balade urbaine à la découverte du quartier du Bel-Air, un secteur à l’architecture variée et à l’histoire plus récente, reflet des évolutions urbaines de la ville. Accompagné d’un guide-conférencier, explorez rues, places et espaces verts tout en décryptant les grandes étapes de l’aménagement de ce quartier résidentiel vivant et en pleine mutation.

Quartier Bel-Air RDV place des Rotondes 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France

Ville de Saint-Germain-en-Laye