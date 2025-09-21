Visite guidée du quartier du Pont-de-Sèvres Circuit « Le quartier du pont de Sèvres » Boulogne-Billancourt

Visite guidée du quartier du Pont-de-Sèvres Dimanche 21 septembre, 11h00 Circuit « Le quartier du pont de Sèvres » Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

La construction, il y a plus de 40 ans, du quartier du Pont-de-Sèvres a marqué l’histoire urbaine de la ville par sa dimension novatrice. Cette opération d’envergure, présentée au Président Pompidou, a bénéficié du savoir-faire de trois architectes qui ont bâti ici un ensemble fait de courbes et de béton lavé.

Circuit « Le quartier du pont de Sèvres » RDV au métro : Pont de Sèvres (9) sortie 3 : Bellevue, devant Darty – 122 avenue du Général-Leclerc 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 41 54 54 http://www.otbb.org Métro : Pont de Sèvres (9) Bus : arrêt Pont de Sèvres (N12)

Visite commentée

©Ville de Boulogne-Billancourt