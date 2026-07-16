Visite guidée du quartier industriel unique Famille Wallaert, Eglise du Sacré-Coeur de Santes 59211 Santes, Santes

Informations pratiques

Visite guidée du quartier industriel unique Famille Wallaert Samedi 19 septembre, 14h00, 14h45, 15h30, 16h15 Eglise du Sacré-Coeur de Santes 59211 Santes Nord

Nombre de places limités à 25, gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:15:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Plongez dans l’histoire fascinante du paternalisme industriel et découvrez la Cité Wallaert, un exemple emblématique de cette vision patronale du XIXe et du début du XXe siècle. Lors de ces visites guidées, vous explorerez les infrastructures sociales, les maisons ouvrières, et éducatives créées par la famille Wallaert pour leurs employés.

Venez comprendre comment, au-delà de la production industrielle, cette cité s’organisait comme une véritable « ville politique », alliant travail, logement, éducation et protection sociale. Découvrez également les initiatives de bienfaisance et les œuvres sociales mises en place dès 1911, qui témoignent d’une volonté de rapprocher employeurs et ouvriers dans une relation de concorde et de solidarité.

Les guides vous emmèneront à travers les rues et bâtiments qui témoignent de cette époque, en vous présentant notamment l’évolution des conditions de travail et les structures sociales comme l’orphelinat, l’église, le presbytère et les écoles.

Eglise du Sacré-Coeur de Santes 59211 Santes rue koenig 59211 Santes Santes 59211 Nord Hauts-de-France https://sacrecoeursantes.wordpress.com

Plongez dans l’histoire fascinante du paternalisme industriel et découvrez la Cité Wallaert, un exemple emblématique de cette vision patronale du XIXe et du début du XXe siècle. Lors de ces visites …

@Association Sauvegarde de l’église du Sacré-Coeur de Santes et du Patrimoine Associé