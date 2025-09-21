Visite guidée du quartier médiéval de Parthenay CIAP Parthenay

Visite guidée du quartier médiéval de Parthenay

CIAP 28 Rue du Château Parthenay Deux-Sèvres

Gratuit

Gratuit

Découvrez le charme de la Petite Carcassonne de l’Ouest, puissante cité fortifiée au XIIIᵉ siècle par les Parthenay-Larchevêque et les Plantagenêt.

Le guide-conférencier vous mènera de la porte Saint-Jacques au château seigneurial, en passant par les ruelles anciennes et le jardin Férolle, d’inspiration médiévale.

Visite sans réservation. .

CIAP 28 Rue du Château Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 63 pah@cc-parthenay-gatine.fr

