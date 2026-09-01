Visite guidée du quartier médiéval de Parthenay CIAP Parthenay

Informations pratiques

Parthenay

Visite guidée du quartier médiéval de Parthenay

CIAP 28 Rue du Château Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre des journées du patrimoine, le service Patrimoine vous propose une visite guidée du quartier médiéval de Parthenay.

Découvrez le charme de la Petite Carcassonne de l’Ouest, puissante cité fortifiée au XIIIᵉ siècle par les Parthenay-Larchevêque et les Plantagenêt.

Le guide-conférencier vous mènera de la porte Saint-Jacques au château seigneurial, en passant par les ruelles anciennes et le jardin Férolle, d’inspiration médiévale. .

CIAP 28 Rue du Château Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 63 pah@cc-parthenay-gatine.fr

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English : Visite guidée du quartier médiéval de Parthenay

L’événement Visite guidée du quartier médiéval de Parthenay Parthenay a été mis à jour le 2026-09-03 par CC Parthenay Gâtine