Visite guidée du quartier Saint-Christophe et de ses artisans Quartier Saint-Christophe Saint-Germain-en-Laye

Visite guidée du quartier Saint-Christophe et de ses artisans Samedi 20 septembre, 14h30, 16h00 Quartier Saint-Christophe Yvelines

A partir de 12 ans. RDV 27 rue Saint-Pierre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Plongez dans l’âme vivante du quartier Saint-Christophe, entre patrimoine et savoir-faire ! Accompagné d’un guide-conférencier, partez à la découverte de ce quartier plein de charme, de ses ruelles typiques et de ses artisans passionnés. Une balade où se mêlent histoire locale, métiers d’art et rencontres humaines.

Quartier Saint-Christophe 27 rue Saint-Pierre 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.seine-saintgermain.fr/quartier-saint-christophe-et-ses-artisans-d-art.html?origine_affinage=true&mid=1&action=result&origine_affinage=true »}]

Circuit commenté

Office de tourisme Intercommunal