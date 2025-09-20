Visite guidée du quartier Séraucourt Château d’eau Bourges

Samedi à 15h

RDV au pied du Château d’eau, rue de Séraucourt

Sans inscription

Château d’eau Place Séraucourt 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 02 48 57 80 13 http://ville-bourges.fr Château d’eau conçu par l’architecte et aéronaute Albert Tissandier, ouvrage alimenté par une usine de captage installée dans la vallée de l’Auron, mis en service en 1867.

La salle de circulation de l’ancien château d’eau, accueille depuis 1998 des expositions d’art contemporain.

