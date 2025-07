Visite guidée du refuge L’Autre Ferme L’Autre Ferme Cherves-Châtelars

L’Autre Ferme 1 route de Barufaud Cherves-Châtelars Charente

Dans une nature préservée pour la faune sauvage, venez rencontrer les animaux rescapés de L’Autre Ferme. Vaches, chèvres, moutons, ânes, poules, lapins…

L’Autre Ferme 1 route de Barufaud Cherves-Châtelars 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine contact@lautreferme.org

Come and meet the rescued animals of L’Autre Ferme, in a natural setting that has been preserved for wildlife. Cows, goats, sheep, donkeys, chickens, rabbits…

In einer für Wildtiere unberührten Natur treffen Sie die geretteten Tiere von L’Autre Ferme. Kühe, Ziegen, Schafe, Esel, Hühner, Kaninchen…

Venite a conoscere gli animali sopravvissuti a L’Autre Ferme, in un ambiente naturale preservato per la fauna selvatica. Mucche, capre, pecore, asini, galline, conigli…

Venga a conocer a los animales que han sobrevivido en L’Autre Ferme, en un entorno natural preservado para la vida salvaje. Vacas, cabras, ovejas, burros, gallinas, conejos…

