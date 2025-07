Visite guidée du Relais Est Wittenheim

Visite guidée du Relais Est

8 rue de la Hardt Wittenheim Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-09-17 10:00:00

fin : 2025-09-17 12:00:00

2025-09-17

La visite débute par la présentation, l’historique et les valeurs de la structure, suivis de la découverte du centre de tri de Wittenheim et de la boutique Label Fripe. A partir de 10 ans.

Découvrez comment vos anciens vêtements entament leur seconde vie !

Le Relais Est, acteur de l’économie sociale et solidaire, vous ouvre les portes de son atelier spécialisé où les équipes en réinsertion professionnelle collectent, trient et valorisent des textiles de seconde main.

Aujourd’hui, ce sont quelque 11 points de vente dans toute l’Alsace qui redistribuent vêtements et accessoires (Label Fripe, Le Léopart et le Kaleidoscop).

Les réservations se font uniquement à l’Office de Tourisme, elles ne sont pas possibles sur site. .

8 rue de la Hardt Wittenheim 68270 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 48 48 info@attractive-mulhouse.com

English :

The visit begins with a presentation of the organization’s history and values, followed by a tour of the Wittenheim sorting center and the Label Fripe store. Ages 10 and up.

German :

Der Besuch beginnt mit der Vorstellung, der Geschichte und den Werten der Einrichtung, gefolgt von der Entdeckung des Sortierzentrums in Wittenheim und der Boutique Label Fripe. Ab 10 Jahren.

Italiano :

Il tour inizia con una presentazione della storia e dei valori dell’organizzazione, seguita da una visita al centro di smistamento di Wittenheim e al negozio Label Fripe. Per bambini a partire dai 10 anni.

Espanol :

El recorrido comienza con una presentación de la historia y los valores de la organización, seguida de una visita al centro de clasificación de Wittenheim y a la tienda Label Fripe. Para niños a partir de 10 años.

