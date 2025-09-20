Visite guidée du repaire noble Site du château de Fratteau Neuvic

Visite guidée du repaire noble Site du château de Fratteau Neuvic samedi 20 septembre 2025.

Tarif : 5 € pour les adultes, 3 € de 6 à 16 ans. Sans réservation. Départ des visites tout au long de la journée.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visites guidées du cluzeau et des salles du logis

Tout au long de la journée, profitez de visites guidées pour explorer le cluzeau, impressionnant réseau souterrain creusé dans la roche, et les salles du logis, riches d’histoire et de caractère.

La découverte se prolongera par une présentation de meubles régionaux, témoins du savoir-faire artisanal et des traditions locales.

Une immersion complète dans le patrimoine bâti et mobilier de la région, entre architecture, histoire et art de vivre

Site du château de Fratteau Château de Fratteau, 24190 Neuvic Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 06 66 24 26 36 Ce château des XIIe et XVIIe siècle, en cours de restauration, est inscrit site pittoresque et historique de Dordogne. Route communale, parkings. Adresse complète : 544 allée du château de fratteau.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Site du château de Fratteau