Visite guidée du restaurant Georges au Centre Pompidou Restaurant Georges Paris

Visite guidée du restaurant Georges au Centre Pompidou Restaurant Georges Paris vendredi 19 septembre 2025.

Visite guidée du restaurant Georges au Centre Pompidou 19 et 20 septembre Restaurant Georges Paris

Sur inscription. Une confirmation personnelle sera envoyée avec lieu de rdv.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T18:30:00 – 2025-09-19T19:30:00

Fin : 2025-09-20T18:30:00 – 2025-09-20T19:30:00

Le restaurant Georges au dernier étage du Centre Pompidou a été réalisé en 2000 par Dominique Jakob et Brendan MacFarlane, il s’agit d’un des premiers projets entièrement conçus et réalisés digitalement mondialement.

Partant de la trame conceptuelle du bâtiment du Centre Pompidou, la surface du sol en aluminium est soulevée et déformée dans les trois dimensions pour créer un paysage entre espaces du restaurant, une expérience spatiale unique en dialogue avec le musée et le skyline de la ville de Paris. L’aménagement comprend également le mobilier tables, assises et luminaires.

Le Centre Pompidou fermant le 22 septembre pour un minimum de deux ans, il s’agit d’une occasion unique de le visiter en présence des concepteurs.

surface 900 m2 + 450 M2 terrasse

Restaurant Georges Centre Pompidou – Place Georges-Pompidou 75004 Paris – dernier étage Paris 75004 Quartier Saint-Merri Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « jakmaccommunication@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 44 79 05 72 »}]

Le restaurant Georges au dernier étage du Centre Pompidou a été réalisé en 2000 par Dominique Jakob et Brendan MacFarlane, il s’agit d’un des premiers projets entièrement conçus et réalisés Partant…

© jakob + macfarlane et stéphane couturier photographe