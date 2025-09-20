Visite guidée du rez-de-chaussée du château de Bonnefontaine Château de Bonnefontaine Antrain

Visite guidée du rez-de-chaussée du château de Bonnefontaine Château de Bonnefontaine Antrain samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du rez-de-chaussée du château de Bonnefontaine 20 et 21 septembre Château de Bonnefontaine Ille-et-Vilaine

Visite libre du parc.

Visites guidées du rez-de-chaussée tout au long du week-end, départ toute les heures.

Tarifs : 5 € par visiteur – Gratuit pour les -14 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez le rez-de-chaussée du château de Bonnefontaine.

La construction du château de Bonnefontaine remonte au 15e siècle sous la commande du chambellan d’Anne de Bretagne. Remanié au XVIe siècle dans un style renaissance, il sera également agrandi au cours du 19ème siècle.

Les propriétaires, la famille de Rohan Chabot, se fera un plaisir de vous y accueillir pour vous proposer la visite du rez-de-chaussée entre l’entrée, le salon et la salle à manger du château.

A l’extérieur, en visite libre, profitez du grand parc à l’anglaise aménagé par Denis Bülher, le créateur des jardins du Thabor à Rennes. Arpentez ces vastes espaces naturels percés de larges perspectives encadrées de plantations et de bosquets en plans successifs. Découvrez le lavoir, récemment restauré, et les cyprès chauves du 2ème étang, une curiosité unique en France. De nombreuses essences plantées à la création du parc sont toujours présentes : séquoias, ifs de Chine, magnolias mais aussi fuchsias, hortensias, camélias et rhododendrons.

Château de Bonnefontaine Bonnefontaine, 35560, Antrain Antrain 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 98 31 13 http://www.bonnefontaine.com https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090496 Château construit en 1547, se composant de deux bâtiments accolés, comprenant chacun un rez-de-chaussée et deux étages. Les combles sont percés de lucarnes Renaissance à croisée de pierre. Deux tours rondes flanquent la façade principale. Une tour polygonale, reliée à la toiture par une petite tourelle circulaire, renferme l’escalier. La tour nord-est aurait été ajoutée au 19e siècle. La porte d’entrée, en arc surbaissé, placée près de la tourelle, est à voussures multiples sculptées, sommée d’une accolade et flanquée de deux pinacles ornés de crochets. Le château possédait autrefois des douves, un pont-levis et une chapelle, aujourd’hui disparus.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez le rez-de-chaussée du château de Bonnefontaine.

© Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne