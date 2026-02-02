Visite guidée du royaume de Navarre à Compostelle Saint-Jean-Pied-de-Port
Bureau d’Accueil Touristique Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-16
fin : 2026-02-16
2026-02-16
Nous vous invitons à remonter le temps, grâce à la découverte de ce patrimoine unique. Appréciez la vue sur les Pyrénées tout en foulant les pavés centenaires. Vous apprendrez la petite et la grande histoire de St Jean Pied de Port avec notre Guide conférencier. Vous deviendrez le temps d’une visite, un pèlerin de St Jacques de Compostelle, lors de la traversée de la rue de la citadelle. .
Bureau d’Accueil Touristique Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57 saintjeanpieddeport@otpaysbasque.com
