Visite guidée du Salin de Gruissan Le Salin de Gruissan Gruissan

Visite guidée du Salin de Gruissan 20 et 21 septembre Le Salin de Gruissan Aude

Gratuit. Réservation obligatoire. Places limitées. Durée : 1h30.

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T11:00:00

Le Salin de Gruissan : sel, reflets roses et biodiversité

Partez pour une visite guidée au cœur du Salin de Gruissan, à la découverte de la culture du sel et des mystères de sa couleur rose si singulière.

Au fil des sentiers du Minervois qui bordent les bassins, vous explorerez une biodiversité aquatique exceptionnelle.

Avec un peu de chance, vous pourrez observer flamants roses et autres espèces d’oiseaux emblématiques qui peuplent ces milieux naturels.

Une immersion entre histoire, savoir-faire ancestral et richesse écologique.

Le Salin de Gruissan Route de l'Ayrolle, 11430 Gruissan Gruissan 11430 Aude Occitanie

Journées européennes du patrimoine 2025

© Le Salin de Gruissan