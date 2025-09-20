visite guidée du salon des Pastels Musée Antoine Lécuyer Saint-Quentin

visite guidée du salon des Pastels Musée Antoine Lécuyer Saint-Quentin samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

En compagnie d’un guide conférencier, replongez dans l’exceptionnel fonds d’atelier de Maurice-Quentin de La Tour et dans l’histoire de cette technique, de son âge d’or au XVIIIe siècle jusqu’aux audaces du XXe siècle.

Les pastels, témoignages d’une aventure humaine et artistique singulière au cœur du musée.

Musée Antoine Lécuyer 28 Rue Antoine Lécuyer, 02100 Saint-Quentin, France Saint-Quentin 02100 Faubourg Saint-Jean Aisne Hauts-de-France Collection d'une centaine d'oeuvres exécutées au pastel par le portraitiste officiel de Louis XV, Maurice-Quentin de la Tour (1704 – 1788), né et mort à Saint-Quentin ; la collection unique de faïences constitue également un des trésors du musée.

Journées européennes du patrimoine 2025

ville de Saint-Quentin