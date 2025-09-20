Visite guidée du sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray Sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray Sainte-Anne-d’Auray

Visite guidée du sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray Samedi 20 septembre, 14h00 Sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray Morbihan

> Rdv à la fontaine / deux départs : 14h et 14h30.

Nombre de places limité.

Inscription obligatoire.

Visites guidées du Sanctuaire

Laissez vous guider par deux bénévoles passionnés qui vous font voyager à la découverte de 400 ans d’histoire du sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray.

Parcourez le site et ses monuments pour une visite d’environ 1h.

Sanctuaire de Sainte-Anne-d'Auray 11 rue de Vannes, 56400 Sainte-Anne-d'Auray

ADMAS