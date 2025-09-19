Visite guidée du sanctuaire gallo-romain de Villards d’Héria Site du Pont des Arches Villards-d’Héria

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le site du Pont des Arches, un site archéologique majeur de Bourgogne-Franche-Comté. Il est inscrit au titre des Monuments historiques et en tant que l’un des plus importants sanctuaires de Bourgogne Franche-Comté, il n’a pas son pareil dans le monde romain.

Le site du Pont des Arches est composé de trois ensembles :

– l’espace cultuel organisé autour du puits romain (résurgence des eaux du lac d’Antre) ;

– l’espace « trapézoïdal », largement détruit lors des travaux d’adduction d’eau, cette zone est difficilement interprétable ;

– l’espace balnéaire : à deux piscines froides sont adjointes deux hypocaustes, le tout bordé sur toute la longueur de deux galeries de circulation.

Depuis 2019, des recherches archéologiques ont repris. Actuellement, on estime l’espace occupé dans le site bas à 6 ha et entre 5 et 6 hectares dans l’enceinte sacrée au niveau du lac d’Antre.

Découvrez un aperçu du site : https://vimeo.com/1092666538

Site du Pont des Arches 24 rue du Pont des Arches, 39260 Villards d'Héria Villards-d'Héria 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté 06 17 74 35 99 https://pontdesarches.fr

« , « provider_name »: « Vimeo »}, « link »: « https://vimeo.com/1092666538 »}] Stationnement possible à 150 m du site.

© R. Grebot