Visite guidée du sanctuaire Notre-Dame-de-la-Drèche Sanctuaire Notre-Dame-de-la-Drèche Albi

Visite guidée du sanctuaire Notre-Dame-de-la-Drèche Dimanche 21 septembre, 16h00 Sanctuaire Notre-Dame-de-la-Drèche Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

⛪ Visite guidée du sanctuaire Notre-Dame de la Drèche

Plongez dans l’histoire et la richesse spirituelle de ce lieu emblématique à travers une visite guidée complète.

Le sanctuaire : découvrez son architecture, son histoire et sa place dans la vie locale.

Le musée liturgique : explorez les objets du culte et les vêtements sacerdotaux, témoins d’une tradition séculaire.

Le musée missionnaire : partez à la rencontre des missions religieuses à travers des objets venus du monde entier.

Une immersion culturelle et spirituelle accessible à tous !

Sanctuaire Notre-Dame-de-la-Drèche 250 Notre Dame de la Dreche, 81380 Lescure-d’Albigeois Albi 81000 Tarn Occitanie 0563537500 Sanctuaire Notre Dame de la Drèche

