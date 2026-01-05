Visite guidée Du sel à l’huître Au pont noir Boulevard Letelié La Tremblade

Visite guidée Du sel à l’huître

Au pont noir Boulevard Letelié Au Port de la Grève La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

de 6 à 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-16 11:30:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-27

Lien entre La Tremblade et la Seudre, le port de la Grève est reconnu pour être au cœur d’une histoire passionnante, celle du sel et de l’huître.

.

Au pont noir Boulevard Letelié Au Port de la Grève La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A link between La Tremblade and the Seudre, the port of La Grève is renowned for its fascinating history of salt and oysters.

L’événement Visite guidée Du sel à l’huître La Tremblade a été mis à jour le 2026-01-05 par Royan Atlantique