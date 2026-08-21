Visite guidée du sémaphore de La Hague, Sémaphore de La Hague, La Hague

Informations pratiques

Visite guidée du sémaphore de La Hague Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Sémaphore de La Hague Manche

Durée 30 min env, 6 pers. max par groupe, présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité (CNI ou passeport). Le personnel se réserve le droit d’annuler ou d’interrompre les visites à tout moment pour raisons opérationnelles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Ouverture au public du sémaphore, visite de la chambre de veille

Construit en 1863 sur la commune d’Auderville, il communique à l’aide d’un mât muni de bras articulé et orientable. La tour est surélevé en 1908 pour améliorer la détection,Il subit d’important dégâts en 1945, la chambre de veille est totalement détruite par une batterie Allemande qui résiste sur Aurigny.

Du lever au coucher du soleil, il surveille un trafic maritrime dense. Courants, vents, récifs et hauts fonds en font un secteur très accidentogène.

Le sémaphore bénéficie d’un champ de vue au plus près de la côte, par beau temps il est possible d’y voir jusqu’à 15 nautiques, soit environ 25km.

Sémaphore de La Hague Sémaphore de La Hague, Auderville, 50440 La Hague La Hague 50440 Manche Normandie [{« type »: « link », « value »: « http://www.encotentin.fr »}]

Ouverture au public du sémaphore, visite de la chambre de veille

©Romuald Le Hénaff/Marine Nationale/Défense