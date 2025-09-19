Visite guidée du Sémaphore du Cap Bénat Sémaphore du Cap Bénat Bormes-les-Mimosas

Visite guidée du Sémaphore du Cap Bénat Sémaphore du Cap Bénat Bormes-les-Mimosas vendredi 19 septembre 2025.

Visite guidée du Sémaphore du Cap Bénat 19 – 21 septembre Sémaphore du Cap Bénat Var

Infos et réservations: 04 94 71 56 60, Réservation obligatoire – places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T12:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Journées Européennes du Patrimoine : 20 et 21 septembre

PROGRAMME:

GRATUIT (Réservation obligatoire – places limitées)

– Visites guidées du Sémaphore du Cap Bénat

19, 20 & 21 à 9h, 13h et 16h

Durée : 2h

Infos et réservations: 04 94 71 56 60

Le lieu de rendez-vous pour la visite guidée sera donnée aux visiteurs lors de la confirmation de la réservation

Sémaphore du Cap Bénat 83230, Bormes les Mimosas Bormes-les-Mimosas 83230 Le Pin de Bormes Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Journées européennes du patrimoine 2025

@MHAB