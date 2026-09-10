Visite guidée du sémaphore du Roc à Granville, Sémaphore du Roc, Granville
samedi 19 septembre 2026 · Sémaphore du Roc · Granville
Informations pratiques
Visite guidée du sémaphore du Roc à Granville Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Sémaphore du Roc Manche
Durée 20 min env, 6 pers. par groupe, présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité (CNI ou passeport). Sacs à dos et photos interdits. Annulation ou interruption des visites susceptibles à tout moment pour raisons opérationnelles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Visite du sémaphore du Roc de Granville
Le sémaphore est construit sur un terrain de 2394 m2
Il est situé à une hauteur de 40 mètres par rapport au niveau de la mer.
Le sémaphore Le Roc, classé en première catégorie depuis le 15 décembre 2004, assure une veille permanente 24h/24. Sa zone de compétence s’étend de la pointe d’Agon-Coutainville au nord à la pointe du Grouin à l’ouest, et l’ensemble de la baie du Mont St Michel au sud, ainsi que les îles Chausey.
Sémaphore du Roc Sémaphore du Roc, 50400 Granville Granville 50400 Manche Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-granville-terre-mer.com/sejourner/a-faire-sur-place/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-portes-ouvertes-du-semaphore-granville-fr-6693546/ »}]
Visite du sémaphore du Roc de Granville
©Laurent Lecanu/Marine Nationale/Défense
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