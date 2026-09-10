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Visite guidée du sémaphore du Roc à Granville, Sémaphore du Roc, Granville

samedi 19 septembre 2026 · Sémaphore du Roc · Granville

Visite guidée du sémaphore du Roc à Granville, Sémaphore du Roc, Granville

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Sémaphore du Roc
Adresse
Sémaphore du Roc, 50400 Granville
Ville
50400 Granville
Département
Manche
Tarif
Durée 20 min env, 6 pers. par groupe, présentation obligatoire d'une pièce d'identité en cours de validité (CNI ou passeport). Sacs à dos et photos interdits. Annulation ou interruption des visites susceptibles à tout moment pour raisons opérationnelles

Visite guidée du sémaphore du Roc à Granville Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Sémaphore du Roc Manche

Durée 20 min env, 6 pers. par groupe, présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité (CNI ou passeport). Sacs à dos et photos interdits. Annulation ou interruption des visites susceptibles à tout moment pour raisons opérationnelles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Visite du sémaphore du Roc de Granville
Le sémaphore est construit sur un terrain de 2394 m2
Il est situé à une hauteur de 40 mètres par rapport au niveau de la mer.
Le sémaphore Le Roc, classé en première catégorie depuis le 15 décembre 2004, assure une veille permanente 24h/24. Sa zone de compétence s’étend de la pointe d’Agon-Coutainville au nord à la pointe du Grouin à l’ouest, et l’ensemble de la baie du Mont St Michel au sud, ainsi que les îles Chausey.

Sémaphore du Roc Sémaphore du Roc, 50400 Granville Granville 50400 Manche Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-granville-terre-mer.com/sejourner/a-faire-sur-place/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-portes-ouvertes-du-semaphore-granville-fr-6693546/ »}]
Visite du sémaphore du Roc de Granville

©Laurent Lecanu/Marine Nationale/Défense

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