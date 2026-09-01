Informations pratiques

Moncontour

Visite guidée du Sentier des Lavoir

Parvis de l’Eglise Saint-Nicolas Moncontour Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

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Parvis de l’Eglise Saint-Nicolas Moncontour 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@caue.fr

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English : Visite guidée du Sentier des Lavoir

L’événement Visite guidée du Sentier des Lavoir Moncontour a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme du Pays Loudunais