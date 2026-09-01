AGENDA · Moncontour
Visite guidée du Sentier des Lavoir Moncontour
samedi 19 septembre 2026 · Moncontour
Informations pratiques
Moncontour
Visite guidée du Sentier des Lavoir
Parvis de l’Eglise Saint-Nicolas Moncontour Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
.
Parvis de l’Eglise Saint-Nicolas Moncontour 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@caue.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée du Sentier des Lavoir
L’événement Visite guidée du Sentier des Lavoir Moncontour a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
À voir aussi à Moncontour (Vienne)
- Visite commentée : les lavoirs au fil de l’eau, Église Saint-Nicolas, Moncontour 19 septembre 2026
- Visite du donjon de Moncontour, Donjon de Moncontour, Moncontour 19 septembre 2026
- 04. Mairie de Moncontour – Journées européennes du patrimoine Moncontour 20 septembre 2026
- Visite du Jardin d’Hildegarde Venelle du Château Moncontour 20 septembre 2026
- 03. Le Jardin d’Hildegarde – Journées européennes du patrimoine Venelle du Château Moncontour 20 septembre 2026