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Visite guidée du Sentier des Lavoir Moncontour

samedi 19 septembre 2026 · Moncontour

Visite guidée du Sentier des Lavoir Moncontour

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Parvis de l'Eglise Saint-Nicolas
Ville
86330 Moncontour
Département
Vienne
Tarif
Gratuit

Moncontour

Visite guidée du Sentier des Lavoir

Parvis de l’Eglise Saint-Nicolas Moncontour Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

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Parvis de l’Eglise Saint-Nicolas Moncontour 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine   contact@caue.fr

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English : Visite guidée du Sentier des Lavoir

L’événement Visite guidée du Sentier des Lavoir Moncontour a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

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