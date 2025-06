VISITE GUIDÉE DU SENTIER D’INTERPRÉTATION Mantet 8 juillet 2025 10:00

Pyrénées-Orientales

VISITE GUIDÉE DU SENTIER D’INTERPRÉTATION Mantet Pyrénées-Orientales

Début : 2025-07-08 10:00:00

fin : 2025-07-08 12:00:00

2025-07-08

Venez vivre une demi-journée à Mantet ! chaque mardi de l’été, laissez-vous guider par un personnel de la réserve naturelle à travers une balade pleine de découvertes ou un jeu de piste captivant pour explorer la biodiversité et les paysages du village de Mantet.

Mantet 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 00 75 mantet@espaces-naturels.fr

English :

Every Tuesday throughout the summer, let a nature reserve staff member guide you on an exciting walk or treasure hunt to explore the biodiversity and landscapes of the village of Mantet.

German :

Erleben Sie einen halben Tag in Mantet! Lassen Sie sich jeden Dienstag im Sommer von einem Mitarbeiter des Naturschutzgebiets auf einem Spaziergang voller Entdeckungen oder einer spannenden Schnitzeljagd führen, um die Artenvielfalt und die Landschaften des Dorfes Mantet zu erkunden.

Italiano :

Ogni martedì d’estate, un membro del personale della riserva naturale vi guiderà in un’emozionante passeggiata o in una caccia al tesoro alla scoperta della biodiversità e dei paesaggi del villaggio di Mantet.

Espanol :

Todos los martes de verano, un miembro del personal de la reserva natural le guiará en un emocionante paseo o en una búsqueda del tesoro para explorar la biodiversidad y los paisajes del pueblo de Mantet.

