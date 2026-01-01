Visite guidée du sentier du Mas du Pont de Rousty Musée de la Camargue Arles

Visite guidée du sentier du Mas du Pont de Rousty

Mercredi 21 janvier 2026 à partir de 9h.

Mercredi 11 février 2026 à partir de 9h.

Mercredi 11 mars 2026 à partir de 9h. Musée de la Camargue Mas du Pont de Rousty Arles Bouches-du-Rhône

Vivez une expérience immersive au cœur de la mosaïque des paysages du delta.

Partez à la découverte du sentier du Mas du Pont de Rousty avec un guide du Parc naturel régional de Camargue, entre faune et flore, découvrez les paysages diversifiés du territoire camarguais. Long de 4,8km, il vous plongera dans un univers naturel d’exception.



Rendez-vous est donné à 9h sur le parking du Musée de la Camargue.



A votre retour vers 11h30, vous pourrez en apprendre davantage sur la Camargue en visitant les expositions du musée. .

Musée de la Camargue Mas du Pont de Rousty Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 10 82 musee@parc-camargue.fr

