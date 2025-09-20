Visite guidée du sentier paléontologique de Sansan Paléosite Sansan

Visite guidée du sentier paléontologique de Sansan Paléosite Sansan samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée du sentier paléontologique de Sansan Samedi 20 septembre, 10h00 Paléosite Gers

Chaussures de marche obligatoires. Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Venez découvrir le sentier paléontologique de Sansan lors d’une visite guidée !

Visite guidée par un guide conférencier de l’Office de Tourisme Val de Gers.

Paléosite Paléosite, 32260 Sansan Sansan 32260 Gers Occitanie 05 62 66 12 22 http://www.paleosite-sansan.com Le paléosite de Sansan est un sentier de 3 km jalonné de panneaux didactiques.

En suivant les traces d’Edouard Lartet le long du Sentier paléontologique, vous apprendrez comment ce modeste avocat gersois découvre en 1834 un gisement paléontologique de premier plan qui a révolutionné les théories scientifiques en vigueur et mis en lumière la faune et la flore d’une époque lointaine, le miocène moyen (-16,5 à -14 millions d’années).

Le Paléosite de Sansan est la propriété du Muséum national d’Histoire naturelle de Paris.

Ouvert à la visite en 2018 par la Communauté de Communes Val de Gers, le sentier paléontologique a été conçu avec le soutien de scientifiques du MNHN de Paris et de Toulouse.

Les fouilles sur le site sont actuellement arrêtées.

