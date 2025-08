Visite guidée du sentier viticole de Soultzmatt avec dégustation chez le vigneron Soultzmatt

Visite guidée du sentier viticole de Soultzmatt avec dégustation chez le vigneron Soultzmatt jeudi 31 juillet 2025.

Place du Général de Gaulle Soultzmatt Haut-Rhin

Début : Jeudi 2025-07-31 09:30:00

2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28

Visite gratuite du sentier viticole de Soultzmatt qui s’achèvera par une dégustation commentée dans la cave d’un viticulteur. Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo.

Départ à la Mairie à 9h30.

Jeudi 10 Juillet 2025 Maison Philippe BRUN

Jeudi 17 Juillet 2025 BESTHEIM Eric DEBENATH

Jeudi 24 Juillet 2025 Maison Jean BOESCH

Jeudi 31 Juillet 2025 Maison Martin KLEIN

Jeudi 07 Août 2025 Maison Gérard NICOLLET

Jeudi 14 Août 2025 Maison René KLEIN

Jeudi 21 Août 2025 Maison Gérard BOESCH

Jeudi 28 Août 2025 Maison KLEIN-BRAND 0 .

Place du Général de Gaulle Soultzmatt 68570 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 00 08 kleinbrand@sfr.fr

English :

Free visit of the Soultzmatt wine trail which will end with a commented tasting in the cellar of a wine grower. Bring walking shoes and clothes adapted to the weather.

German :

Kostenlose Besichtigung des Weinlehrpfads von Soultzmatt, die mit einer kommentierten Weinprobe im Keller eines Winzers endet. Wanderschuhe und dem Wetter angepasste Kleidung mitbringen.

Italiano :

Tour gratuito della strada del vino Soultzmatt, che termina con una degustazione guidata nella cantina di un viticoltore. Portare scarpe da trekking e abbigliamento adatto alle condizioni atmosferiche.

Espanol :

Recorrido gratuito por la ruta del vino de Soultzmatt, que termina con una degustación guiada en la bodega de un viticultor. Llevar calzado para caminar y ropa adecuada para el tiempo.

