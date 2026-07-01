Informations pratiques

Soultzmatt

Visite guidée du sentier viticole de Soultzmatt avec dégustation chez le vigneron

Place du Général de Gaulle Soultzmatt Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09 09:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-07-09

Visite gratuite du sentier viticole de Soultzmatt qui s’achèvera par une dégustation commentée dans la cave d’un viticulteur. Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo.

Visite gratuite du sentier viticole de Soultzmatt qui s’achèvera par une dégustation commentée dans la cave d’un viticulteur. Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo.

Départ à la Mairie à 9h30.

Jeudi 9 Juillet 2026 Domaine SCHIRMER Thierry

Jeudi 16 Juillet 2026 Domaine KLEIN-BRAND

Jeudi 23 Juillet 2026 Domaine CHÂTEAU WAGENBOURG

Jeudi 30 Juillet 2026 Domaine BOESCH Jean

Jeudi 06 Août 2026 Domaine FLECK René

Jeudi 13 Août 2026 Domaine HAAG Jean-Marie

Jeudi 20 Août 2026 Domaine KUBLER Paul 0 .

Place du Général de Gaulle Soultzmatt 68570 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 00 01

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English :

Free visit of the Soultzmatt wine trail which will end with a commented tasting in the cellar of a wine grower. Bring walking shoes and clothes adapted to the weather.

L’événement Visite guidée du sentier viticole de Soultzmatt avec dégustation chez le vigneron Soultzmatt a été mis à jour le 2026-07-01 par Ville Soultzmatt