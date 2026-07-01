Visite guidée du sentier viticole de Soultzmatt avec dégustation chez le vigneron Soultzmatt
jeudi 9 juillet 2026 · Soultzmatt
Informations pratiques
Soultzmatt
Visite guidée du sentier viticole de Soultzmatt avec dégustation chez le vigneron
Place du Général de Gaulle Soultzmatt Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-09 09:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-07-09
Visite gratuite du sentier viticole de Soultzmatt qui s’achèvera par une dégustation commentée dans la cave d’un viticulteur. Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo.
Visite gratuite du sentier viticole de Soultzmatt qui s’achèvera par une dégustation commentée dans la cave d’un viticulteur. Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo.
Départ à la Mairie à 9h30.
Jeudi 9 Juillet 2026 Domaine SCHIRMER Thierry
Jeudi 16 Juillet 2026 Domaine KLEIN-BRAND
Jeudi 23 Juillet 2026 Domaine CHÂTEAU WAGENBOURG
Jeudi 30 Juillet 2026 Domaine BOESCH Jean
Jeudi 06 Août 2026 Domaine FLECK René
Jeudi 13 Août 2026 Domaine HAAG Jean-Marie
Jeudi 20 Août 2026 Domaine KUBLER Paul 0 .
Place du Général de Gaulle Soultzmatt 68570 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 00 01
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English :
Free visit of the Soultzmatt wine trail which will end with a commented tasting in the cellar of a wine grower. Bring walking shoes and clothes adapted to the weather.
L’événement Visite guidée du sentier viticole de Soultzmatt avec dégustation chez le vigneron Soultzmatt a été mis à jour le 2026-07-01 par Ville Soultzmatt