Visite guidée du service historique de la défense de Lorient Service Historique de la Défense Lorient

Visite guidée du service historique de la défense de Lorient 20 et 21 septembre Service Historique de la Défense Morbihan

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Le port de Lorient voici 3 siècles, à travers la correspondance du secrétaire d’Etat, ministre de la Marine (1672-1793). Comment sauvegarder des archives de plusieurs siècles : de la conservation à la numérisation et à la mise en ligne.

Service Historique de la Défense 2 rue de la Cale-Orry, 56100, Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr Situé à l’extrémité du quai des Indes, bordant le port de plaisance, l’Enclos de la Marine accueille le Service Historique de la Défense, dans un bâtiment du 18e siècle ayant jadis abrité la chioume du port, au pied des jardins de l’Hôtel Gabriel et à une encablure de la Tour de la Découverte.

