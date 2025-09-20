Visite guidée du siège de l’ONF Campus de l’École nationale vétérinaire d’Alfort Maisons-Alfort

Visite guidée du siège de l’ONF Campus de l’École nationale vétérinaire d’Alfort Maisons-Alfort samedi 20 septembre 2025.

Visites gratuites et ouvertes à toutes et à tous dans la limite des places disponibles !

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Le siège de l’Office national des forêts vous ouvre ses portes !

Cette bâtisse éco-construite entre 2021 et 2022 accueille plus de 300 personnes travaillant chaque jour pour la préservation des forêts publiques françaises.

Visitez ces locaux, accompagné d’un guide certifié ONF et apprenez en plus sur les racines de la gestion forestière publique.

Campus de l'École nationale vétérinaire d'Alfort 7 quater avenue du Général de Gaulle 94700 Maisons-Alfort Maisons-Alfort 94700 Alfort Val-de-Marne Île-de-France

Visite commentée

Direction Générale de l’Office national des forêts