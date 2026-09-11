Visite guidée du Silo SCAEL de Courville-sur-Eure, Silo SCAEL de Courville-sur-Eure, Courville-sur-Eure

Informations pratiques

Visite guidée du Silo SCAEL de Courville-sur-Eure Dimanche 20 septembre, 10h00, 11h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00 Silo SCAEL de Courville-sur-Eure Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Véritables marqueurs du paysage agricole français, les silos racontent à eux seuls une partie de l’histoire de l’agriculture et de la coopération. Cette journée sera l’occasion de découvrir leur évolution, leur rôle stratégique dans les territoires et leur fonctionnement au quotidien.

Au programme :

• Une exposition historique retraçant l’apparition et le développement des silos en France, de leurs origines à nos jours.

• Une visite guidée du silo de Courville-sur-Eure, animée par l’équipe du site et par Nicolas Loriette, historien spécialiste du sujet, qui apportera son éclairage sur l’histoire de ces ouvrages emblématiques du patrimoine agricole et industriel français.

Une occasion rare de découvrir les coulisses d’un outil essentiel à la filière céréalière et au fonctionnement d’une coopérative agricole, au cœur du territoire eurélien.

Créneaux de départ toutes les 20 minutes.

Un créneau par heure réservable.

Silo SCAEL de Courville-sur-Eure Route de Billancelles, 28190 Courville-sur-Eure Courville-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 07 88 40 22 24 http://www.groupe-scael.com [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-guidee-du-silo-scael-de-courville-sur-eure?_gl=1*70n8b9*_gcl_au*MTQzNjg1NDc1Mi4xNzgzMzQxMDMxLjE4MzgwNzg5MjcuMTc4MzM0MTExMC4xNzgzMzQxMTY3*_ga*MTc5MTAyMzg2NC4xNzgxNTk5NDY4*_ga_39H9VBFX7G*czE3ODMzNDEwMzAkbzEkZzEkdDE3ODMzNDI5NTkkajQ3JGwwJGg0ODg0OTkwNTA. »}] Silo agricole SCAEL de Courville-Sur-Eure :

Édifice industriel assurant la collecte des céréales et oléagineux des agriculteurs du secteur. Parking à l’entrée du silo route de Billancelles.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, le Groupe SCAEL ouvre exceptionnellement au public les portes de son silo de Courville-sur-Eure le dimanche 20 septembre 2026.

©agence de Chartres Echo Républicain