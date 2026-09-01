Visite guidée du site Andra La Hague La Hague
dimanche 20 septembre 2026 · La Hague
Informations pratiques
La Hague
Visite guidée du site Andra La Hague
Digulleville La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Visite guidée du site Andra La Hague.
Au cours de la journée seront proposés :
– Visite guidée du Centre de stockage de la Manche par les équipes de l’Andra,
– Présentation d’un nouveau parcours 2026 « A la découverte de l’histoire du site ».
Public concerné : Tout public.
Au programme pour ce lieu :
L’Andra, Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, est chargée de la gestion à long terme des déchets radioactifs produits en France.
Dans le cadre de cette mission, l’Andra met son expertise et son savoir-faire au service de l’État pour : trouver, mettre en oeuvre et garantir des solutions de gestion sûres pour l’ensemble des déchets radioactifs français afin de protéger les générations présentes et futures du risque que présentent ces déchets.
Créée en 1979, l’Andra est devenue un établissement public industriel et commercial par la loi du 30 décembre 1991 dont les missions ont été complétées par la loi du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs. L’Andra est indépendante des producteurs de déchets. Elle est placée sous la tutelle des ministres chargés respectivement de l’énergie, de la recherche et de l’environnement.
Accès : stationnement au parking « ORANO les Genêts ».
Accessibilité : Handicap moteur.
Sans réservation. .
Digulleville La Hague 50440 Manche Normandie +33 810 12 01 72
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English : Visite guidée du site Andra La Hague
L’événement Visite guidée du site Andra La Hague La Hague a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Cotentin – La Hague
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