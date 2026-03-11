Visite guidée du site archéologique Musée des tumulus de Bougon Bougon

Visite guidée du site archéologique

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon Deux-Sèvres

Tarif : – – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-07

Profitez d’un éclairage incontournable sur les trois décennies de recherches archéologiques qui ont eu lieu à partir des années 60. Ces connaissances seront actualisées grâce aux dernières découvertes scientifiques, pour tout savoir sur ces monuments et les communautés qui les ont construits.

Visite incluse dans le billet d’entrée Réservation conseillée .

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 12 13 musee-bougon@deux-sevres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée du site archéologique

L’événement Visite guidée du site archéologique Bougon a été mis à jour le 2026-03-09 par ADT 79