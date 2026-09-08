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Visite guidée du site archéologique Musée des tumulus de Bougon Bougon

samedi 17 octobre 2026 · Musée des tumulus de Bougon · Bougon

Visite guidée du site archéologique Musée des tumulus de Bougon Bougon

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Musée des tumulus de Bougon
Adresse
Lieu-dit la chapelle
Ville
79800 Bougon
Département
Deux-Sèvres
Tarif
0 Gratuit

Bougon

Visite guidée du site archéologique

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon Deux-Sèvres

Tarif : – – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-11-01 18:30:00

Date(s) :
2026-10-17

Prenez part à des visites commentées du site archéologique. Laissez-vous guider à travers la nécropole mégalithique de Bougon et remontez le temps.

Profitez d’un éclairage incontournable sur les trois décennies de recherches archéologiques qui ont eu lieu à partir des années 60. Ces connaissances sont actualisées grâce aux dernières découvertes scientifiques, pour tout savoir sur ces monuments et les communautés qui les ont construits.

À 10h30 du mardi au vendredi
À 14h et 16h30 du mardi au dimanche

Réservation conseillée. Visite incluse dans le billet d’entrée.   .

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 12 13  musee-bougon@deux-sevres.fr

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English : Visite guidée du site archéologique

L’événement Visite guidée du site archéologique Bougon a été mis à jour le 2026-09-08 par ADT 79

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