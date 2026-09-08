Visite guidée du site archéologique Musée des tumulus de Bougon Bougon
samedi 17 octobre 2026 · Musée des tumulus de Bougon · Bougon
Informations pratiques
Bougon
Visite guidée du site archéologique
Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon Deux-Sèvres
Tarif : – – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-11-01 18:30:00
Date(s) :
2026-10-17
Prenez part à des visites commentées du site archéologique. Laissez-vous guider à travers la nécropole mégalithique de Bougon et remontez le temps.
Profitez d’un éclairage incontournable sur les trois décennies de recherches archéologiques qui ont eu lieu à partir des années 60. Ces connaissances sont actualisées grâce aux dernières découvertes scientifiques, pour tout savoir sur ces monuments et les communautés qui les ont construits.
À 10h30 du mardi au vendredi
À 14h et 16h30 du mardi au dimanche
Réservation conseillée. Visite incluse dans le billet d’entrée. .
Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 12 13 musee-bougon@deux-sevres.fr
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English : Visite guidée du site archéologique
L’événement Visite guidée du site archéologique Bougon a été mis à jour le 2026-09-08 par ADT 79
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