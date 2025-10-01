Visite guidée du site archéologique de Saint-Blaise Office de Tourisme d’Istres Istres

Mercredi 1er octobre 2025 de 15h à 17h. Office de Tourisme d’Istres 30 Allée Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Accompagnés par Élodie Marie, guide conférencière, découvrez l’une des plus anciennes cités de Provence.

Visite guidée documentée d’un des sites archéologiques les mieux préservés de France, qui connut une occupation presque ininterrompue du néolithique jusqu’au 14ème siècle. Grâce à un travail archéologique remarquable, les vestiges d’une Provence antique ont pu être mis à jour. .

English :

Accompanied by guide Élodie Marie, discover one of Provence’s oldest cities.

German :

Begleitet von Élodie Marie, einer Fremdenführerin, entdecken Sie eine der ältesten Städte der Provence.

Italiano :

Accompagnati dalla guida Élodie Marie, scoprite una delle città più antiche della Provenza.

Espanol :

Acompañado por la guía Élodie Marie, descubra una de las ciudades más antiguas de la Provenza.

