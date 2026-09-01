Informations pratiques

Naves

Visite guidée du site archéologique de Tintignac

Naves Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Partez à la découverte d’un site archéologique gallo-romain et explorez les vestiges qui témoignent de la vie quotidienne durant l’Antiquité. Cette visite vous invite à mieux comprendre l’histoire, l’organisation et les usages de ce lieu au fil des siècles. Visite gratuite et entrée libre .

Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 59 61

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English : Visite guidée du site archéologique de Tintignac

L’événement Visite guidée du site archéologique de Tintignac Naves a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme des Contrées Vertes