Visite guidée du site archéologique de Tintignac Naves
samedi 19 septembre 2026 · Naves
Informations pratiques
Naves
Visite guidée du site archéologique de Tintignac
Naves Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Partez à la découverte d’un site archéologique gallo-romain et explorez les vestiges qui témoignent de la vie quotidienne durant l’Antiquité. Cette visite vous invite à mieux comprendre l’histoire, l’organisation et les usages de ce lieu au fil des siècles. Visite gratuite et entrée libre .
Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 59 61
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English : Visite guidée du site archéologique de Tintignac
L’événement Visite guidée du site archéologique de Tintignac Naves a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
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