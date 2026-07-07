Visite guidée du site archéologique des Bernains Musée d’Art et Traditions Populaires Binic-Étables-sur-Mer

Informations pratiques

Binic-Étables-sur-Mer

Visite guidée du site archéologique des Bernains

Musée d’Art et Traditions Populaires 3 Rue de l’Ic Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 18:00:00

fin : 2026-08-15 20:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Le Musée Art et Traditions Populaires de Binic-Etables vous invite à une visite guidée du site archéologique des Bernains. Départ et retour à Querré, un temps d’échange autour d’une bolée de cidre local clôturera la visite.

Inscription obligatoire au Musée, rue de l’Ic , prix 6€, nombre de participants limité.

Covoiturage sur demande à partir du Musée: 02 96 73 37 95, rdv pour le covoiturage à 17h30 au musée.

Le site des Bernains

Dénommé par les Binicais Le Camp Romain des Bernains , ou encore La Montagne , ce site naturel s’étend sur 15 hectares environ, il est classé site naturel au Plan Local d’Urbanisme de Binic. Sur la ligne de crête, une Muraille de 600 mètres de longueur, flanquée de trois Tours , sépare le versant nord abrupt, surplombant la mer du versant sud, en pente douce.

Dominant l’embouchure de l’Ic, le site des Bernains a une position stratégique, contrôlant l’entrée du port de Binic. L’origine de ce site est controversée.

Depuis 1736, de nombreux historiens considèrent qu’il s’agit d’un camp romain encore appelé Le Camp de César de forme triangulaire et comportant à la pointe les ruines d’une ancienne tour, appelée La Tour de César qui aurait été, autrefois, le fanal du port de l’IC, ou de Binic.

Après avoir visité le site en décembre 2009, les archéologues de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), concluent à la présence D’un paysage fossile d’exploitation agricole remontant à la période médiévale, le site des Bernains, constitue à ce titre, un rare exemple de structures bocagères préservées des remembrements successifs . Le doute subsiste, rien n’est absolument démontré, la seule certitude est d’observer ici un paysage fossile, qu’il soit agricole ou défensif, qui a été occupé dès le néolithique, et a vu, se succéder différentes populations de l’époque gallo-romaine au haut moyen-âge. C’est l’un des rares sites de ce type en Bretagne . Par B. Derrien. .

Musée d’Art et Traditions Populaires 3 Rue de l’Ic Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 73 37 95

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L’événement Visite guidée du site archéologique des Bernains Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-29 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme