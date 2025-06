Visite guidée du site archéologique d’Uxellodunum Route du Pont Roux Saint-Denis-lès-Martel 2 juillet 2025 10:00

Lot

Visite guidée du site archéologique d’Uxellodunum Route du Pont Roux Parking Uxellodunum Saint-Denis-lès-Martel Lot

Début : 2025-07-02 10:00:00

fin : 2025-07-05

En 51 avant JC, toute la Gaule est occupée par les romains. Toute ? Non ! Découvrez l’histoire de la bataille d’Uxellodunum, dernière bataille gauloise face aux légions de Jules César

Visite guidée et animée du site. Tout public. 10 personnes minimum. Sur réservation www.uxellodunum.com

Route du Pont Roux Parking Uxellodunum

Saint-Denis-lès-Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 71 84 51 17

English :

In 51 BC, all of Gaul was occupied by the Romans. All of it? No! Discover the story of the battle of Uxellodunum, the last Gallic battle against Julius Caesar’s legions

Guided tour of the site. All ages. minimum 10 people. By reservation: www.uxellodunum.com

German :

Im Jahr 51 v. Chr. wurde ganz Gallien von den Römern besetzt. Ganz? Nein! Entdecken Sie die Geschichte der Schlacht von Uxellodunum, der letzten gallischen Schlacht gegen die Legionen von Julius Cäsar

Geführte und animierte Besichtigung der Ausgrabungsstätte. Für alle Altersgruppen. mindestens 10 Personen. Mit Reservierung: www.uxellodunum.com

Italiano :

Nel 51 a.C. tutta la Gallia era occupata dai Romani. Ma davvero tutta? Scoprite la storia della battaglia di Uxellodunum, l’ultima battaglia gallica contro le legioni di Giulio Cesare

Visita guidata del sito. Tutte le età. minimo 10 persone. Su prenotazione: www.uxellodunum.com

Espanol :

En el 51 a.C., toda la Galia estaba ocupada por los romanos. ¿Querían decir toda? Descubra la historia de la batalla de Uxellodunum, la última batalla gala contra las legiones de Julio César

Visita guiada del lugar. Todas las edades. mínimo 10 personas. Previa reserva: www.uxellodunum.com

